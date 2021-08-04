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Борець Парвіз Насібов приніс Україні друге срібло на Олімпіаді в Токіо

  32   0 04.08.2021, 14:24 | Новости, Спорт
Борець Парвіз Насібов приніс Україні друге срібло на Олімпіаді в Токіо

Парвіз Насібов / фото REUTERS

Український борець Парвіз Насібов, що виступає у вазі до 67 кг, здобув срібну нагороду на Олімпійських Іграх у Токіо. У фіналі Насібов поступився іранцеві Мохаммадреза Гараї.

Насібов першим із представників України пройшов у фінал Олімпіади-2020 у боротьбі. У півфіналі український борець у вольовому стилі здолав єгиптянина Мохамеда Ель-Саєда, вирвавши перемогу наприкінці зустрічі, інформує Суспільне

На Олімпіаді у Токіо Насібов вже оновив найкращий результат України у цій ваговій категорії греко-римської боротьби. У 2008 році Армен Варданян у вазі до 66 кг став бронзовим призером Олімпійських Ігор - більше нагород українські борці у цій вазі не здобували.

Суперник Насібова Гараї, так само, як і Насібов, не здобував нагород на дорослому рівні турнірів світової першості. Хоча у 2019 році іранський борець здобув "золото" на молодіжному чемпіонаті світу.

Перший бал у сутичці за активність здобув іранський борець. Насібову потрібно було втриматися у партері, щоб перевага Гараї не збільшилася. Йому це вдалося - навіть без перегляду повтору на предмет накату іранцеві очко не зарахували. А ось Насібов його здобув, хоча потім Гараї одразу ж знову вийшов уперед і здобув ще два очки.

На початку другого періоду Насібов пропустив ще одну атаку - чотири очки здобув Гараї та збільшив перевагу до шести очок. А через програний челендж українець дозволив супернику набрати ще очко.

У підсумку - поразка. Але друге "срібло" для України.

На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.

На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.

За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.

Україна завоювала в Токіо вже п'ять бронзових медалей. Першу медаль Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Також бронзові нагороди вибороли шпажист Ігор Рейзлін, стрілки Олена Костевич та Олег Омельчук (у дуеті), плавець Михайло Романчук (на дистанції 800 метрів) та тенісистка Еліна Світоліна.

1 серпня Україна завоювала першу срібну медаль - плавець Михайло Романчук став другим на дистанції 1500 метрів.

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