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Павелко предал Шевченко?

  2   0 02.08.2021, 15:00 | Новости, Спорт
Павелко предал Шевченко?

Телеграм-канал Динамо Киев Inside представляет своё видение ситуации с уходом Андрея Шевченко из сборной, информирует UAINFO.org.

"Если коротко. Шевченко год назад продлил контракт с УАФ в формате 1 + 1,5 года. Вчера истёк год. Шевченко заявил об уходе. В соцсетях. Застав врасплох клерков организации, пребывающих преимущественно в отпусках. Что случилось?

Причины таковы.

1.Деньги, деньги и только деньги.

Ресурсы, засветившие зарплату Шевченко в сумме ежемесячных $75К, не дотянули до реального её размера ещё четверть. По белому в ведомости весь тренерский штаб получал в ведомостях ровно в 10 раз меньше, нежели выдавалось в вожделенном конверте. 

Как пример, декларация депутата Киеврады Шовковского с его заработанными за год 273 тысячами гривен. Шевченко не требовал её увеличения, попросил не срезать. И важно - сборной и её штабу заплатили половину обещанной премиальной суммы. Без обещаний доплатить.

2. Личные обиды.

Кумовья жили душа в душу ровно до первых испытаний. Поражений. Любая победа для фанфарона Павелко имеет свойство превращаться в сугубо личную, исключительно благодаря ему достигнутую. Всё близкое ему окружение знает заячью черту характера босса, впадающего в панику при миллиграмме медийной критики. Собственно говоря, переход в рыжие лапы в 2016 и стал логичным шагом ядовитого их шквала. Когда сборная Шевченко и итальянцев начала давать крен - глава федерации огорчался. Сборная - это его ключ к возвращению в большую политику, как максимум. И как плавсредство для удержания в кресле. Как минимум. После матчей с Казахстаном и Австрией между Павелко и Шевченко состоялись разговоры на повышенных тонах. При свидетелях. И это было первой трещиной. Далее общение велось сугубо тет-а-тет. Потому никто ни о чем и не догадывался вплоть до вчерашнего дня.

3. Предательство.

Вам понравится, если за вашей спиной работодатель договаривается о вашей замене? А если еще и подписывает предварительные контракты? Андрею Ш. тоже не понравилось. И одно дело, когда Андрей П. ежедневно заверяет Мирона Маркевича (с ежемесячной зарплатой $30К) что именно он сменит Шевченко. Но совсем другое дело, когда тот же глава федерации тайно подписывает документы с Ребровым. На живое место. Это история предательств, господа. Не иначе.

4. Ребров.

Насколько нам известно, утомившись ждать, Ребров с Варгой решили не терять время и пользуясь арабскими связями Шандора, подписались на "Аль-Айн". Да только подписались хитро, указав одной из причин финансово-безболезненного отхода - приглашение Реброва в национальную сборную. Следовательно, выплата неустойки арабам не полагается. И здесь вступает в игру веский довод...

5. Зарплата Реброва.

Ребров никогда не отмечался финансовой скромностью и к деньгам относится с ... пониманием. Т.е. понимает, что без них жить не настолько интересно. И на понижение зарплаты идти не готов. Мало того, аппетиты Сергея и Шандора, по нашим данным, превышают шевченковские. 

Правда есть нюанс - больше половины общей суммы ТШ Шевченко уходило его помощникам. Ребров же согласится на такой бюджет лишь при крене в сторону личного заработка, за счет уменьшения количества штаба. И лишь это позволит Павелко сохранить устойчивую графу ведомости. А это важно, потому что ...

6. Финансовое положение Федерации.

Оно так себе. Зарплаты и невиданная пятилетняя роскошь пробили дыру в плавсудне. Приходится ужиматься, поскольку

обмелел финансовый ручей УЕФА, а спонсоры УАФ не приносят и десятой доли европрибыли.

В любом случае, прогнозируем такую картину. Шевченко уходит в творческий отпуск. Клубы, его интересующие, заняты. Клубов, интересующихся Шевченко, нет. Человек взял от сборной достаточно, столько же ей и отдал. Заваливать портфолио провалом в отборе на ЧМ не захотел. Мудро.

Ребров будет торговаться. И не факт, что сторгуется. Предварительный контракт с УАФ если и обязывает кого-то к чему-то, то уж никак не Реброва, а Павелко. И цифры в нем выписаны не были. Как и сроки.

В итоге, в приемной Павелко с утра побывал глава Комитета сборных Маркевич. Вы тоже догадываетесь, о чем могут говорить сии два мужа"?

Телеграм-канал Динамо Киев Inside

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