"Пишаюся своєю спадщиною". Канадська чемпіонка Олімпіади-2020 заявила про українське коріння

Канадська команда на Олімпіаді-2020 (Фото: REUTERS / Piroschka Van De Wouw)

Канадка Крістен Кіт, яка виграла золоту медаль Олімпіади-2020 в академічному веслуванні вісімок на 2 км, зізналася, що дуже поважає своє українське коріння. Предки веслярки були вихідцями з України.

Про це спортсменка розповіла в коментарі Obozrevatel.

Крістен зізналася, що вона виросла в українській громаді в канадському Сент-Катарінс (провінція Онтаріо).

"Мій дід народився в Україні, а батьки моєї бабусі були українцями. Я пишаюся своєю спадщиною і хотіла б, щоб вони бачили, як я беру участь в гонках. Дід так багато працював, щоб побудувати життя для нашої сім'ї в Канаді. Спорт - це той привілей, яку він мені надав. Я виросла в українській громаді, ходила в українську католицьку церкву Св. Кирила і Мефодія, а також займалися українськими танцями ", - зазначила Кіт.

У 2013 році Кіт завоювала бронзу на чемпіонаті світу в Люцерні і чемпіонаті світу з академічного веслування в Південній Кореї.

На Паралімпійських іграх вона виграла бронзову медаль разом зі змішаним екіпажем з чотирьох осіб з рульовим.

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