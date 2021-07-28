"Назавжди у моїх спогадах": Дар'я Білодід опублікувала яскраві фото з Олімпіади у Токіо

Дарія Білодід / instagram.com/dariabilodid7

Українська дзюдоїстка Дарія Білодід вже повернулась на Батьківщину з Токіо. 20-річна спортсменка стала авторкою першої нагороди країни на Олімпіаді-2020.

"Назавжди у моїх спогадах"

Талановита дзюдоїстка повернулась в Україну не з порожніми руками. Українка здобула бронзову медаль Олімпійських ігор. Після повернення спортсменка виклала декілька світлин з Токіо у своєму акаунті в інстаграмі, інформує UAINFO.org.

Білодід коротко підписала фото, додавши смайлик сердечок усіх кольорів олімпійських кілець.

"Назавжди у моїх спогадах", - написала Дарія.

Зараз спортсменка візьме невеличку відпустку від дзюдо у вигляді 1 - 2 місяців. Після чого Білодід знову готуватиметься до нового олімпійського циклу, адже до Олімпіади-2024 у Парижі залишилось усього три роки. Саме на цих змаганнях Дарія спробує втілити дитячу мрію у реальність - стати олімпійською чемпіонкою.

Дзюдоїстка натякнула, що після повернення хоче змінити вагову категорію на більшу.

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