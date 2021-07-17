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Макаренко близок к уходу из "Андерлехта"

  6   0 17.07.2021, 12:32 | Новости, Спорт
Макаренко близок к уходу из "Андерлехта"

Украинец в поисках нового клуба.

Полузащитник сборной Украины и "Андерлехта" Евгений Макаренко, вероятно, сменит клубную прописку в межсезонье.

Украинец прибыл в расположения бельгийской команды после чемпионата Европы. Сейчас он тренируется с основным составом.

Главный тренер команды Венсан Компани не рассчитывает на Макаренко в новом сезоне. Таким образом, Евгений выставлен на трансфер.

Действующий контракт украинца с "Андерлехтом" рассчитан до лета 2022 года.

В прошлом сезоне Макаренко выступал за "Кортрейк" на правах аренды. На его счету 30 игр в чемпионате Бельгии, три гола и один голевой пас.

isport.ua
Фото Sportbox

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