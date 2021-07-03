"Лидс" договорился о покупке защитника "Барселоны"

Хуниор Фирпо переедет в Англию.

Футболист "Барселоны" Хуниор Фирпо покинет команду в летнее трансферное окно.

Как сообщает Sport.es, испанский защитник станет игроком "Лидса". Английский клуб заплатит за 24-летнего футболиста около 15 миллионов евро.

Отмечается, что Фирпо в ближайшее время пройдет медосмотр в "Лидсе". О сделке будет сообщено после прохождения медицинского осмотра.

В прошлом сезоне Фирпо провел 18 матчей за "Барселону", в которых забил один гол и выполнил одну голевую передачу.

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