"Манчестер Сити" нацелился на приобретение защитника "Челси"

Рис Джеймс заинтересовал "горожан".
Защитник "Челси" и сборной Англии Рис Джеймс может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.
Как сообщает The Athletic, услугами англичанина заинтересовался "Манчестер Сити".
Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола лично желает видеть Джеймса в своем составе. Специалист считает, что 21-летний футболист сможет усилить линию защиты.
В прошлом сезоне Джеймс провел 47 матчей за "Челси" во всех турнирах, в которых забил один гол и выполнил пять голевых передач. Transfermarkt оценивает англичанина в 40 миллионов евро.
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