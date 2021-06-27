"Манчестер Сити" нацелился на приобретение защитника "Челси"

Рис Джеймс заинтересовал "горожан".

Защитник "Челси" и сборной Англии Рис Джеймс может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает The Athletic, услугами англичанина заинтересовался "Манчестер Сити".

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола лично желает видеть Джеймса в своем составе. Специалист считает, что 21-летний футболист сможет усилить линию защиты.

В прошлом сезоне Джеймс провел 47 матчей за "Челси" во всех турнирах, в которых забил один гол и выполнил пять голевых передач. Transfermarkt оценивает англичанина в 40 миллионов евро.

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