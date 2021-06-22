"Ювентус" готов расстаться с двумя игроками ради Локателли

"Бьянконери" назвали свои условия.

"Ювентус" определился с приемлемой суммой за полузащитника "Сассуоло" Мануэля Локателли.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "туринцы" предложат за 23-летнего футболиста 30 миллионов евро.

Вдобавок к этому, клуб готов отпустить в "Сассуоло" двух игроков команды. Перейти в другую команду может: защитник Раду Дрэгушин, хавбек Хамза Рафия и форварды Марко Да Граса и Феликс Коррея.

В минувшем сезоне Локателли сыграл в 34 матчах "Сассуоло", в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами.

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