Жезус может перейти в "Тоттенхэм"

"Горожане" хотят включить игрока в сделку по Кейну.

"Манчестер Сити" нацелился на нападающего "Тоттенхэма" Гарри Кейна.

Как сообщает журналист Николо Скира в Twitter, в рамках трансфера англичанина в сделку могут включить форварда Габриэла Жезуса.

Отмечается, что "шпоры" уже подготовили контракт с Кейном на пять лет.

В минувшем сезоне Жезус поучаствовал в 42 матчах "горожан", в которых отметился 14 голами и четырьмя результативными передачами.

Ранее бразильца связывали с возможным переходом в Ювентус.

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