Жезус может перейти в "Тоттенхэм"

"Горожане" хотят включить игрока в сделку по Кейну.
"Манчестер Сити" нацелился на нападающего "Тоттенхэма" Гарри Кейна.
Как сообщает журналист Николо Скира в Twitter, в рамках трансфера англичанина в сделку могут включить форварда Габриэла Жезуса.
Отмечается, что "шпоры" уже подготовили контракт с Кейном на пять лет.
В минувшем сезоне Жезус поучаствовал в 42 матчах "горожан", в которых отметился 14 голами и четырьмя результативными передачами.
Ранее бразильца связывали с возможным переходом в Ювентус.
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