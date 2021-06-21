Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

16:37

Мощный взрыв произошел в пятиэтажке села Белогородка под Киевом (видео)

16:01

Шойгу приказал нарастить количество российских военных в оккупированном Крыму

15:38

Песков: Ряд санкций США уже не зависят от Байдена

15:02

Украина сейчас в шаге от заключения соглашения о свободной торговле с Турцией, - Кулеба

14:30

Лукашенко использует Протасевича как "трофей", - Тихановская

14:03

"Лацио" ведет переговоры с хавбеками "Боруссии Д" и "Арсенала"

13:31

Три человека погибли в ДТП в Черкассах

13:04

Новые санкции против Беларуси введут против 86 лиц и компаний, - Боррель

12:32

ЕС продлил еще на год санкции против России за оккупацию Крыма

12:05

Полиция провела рейд по хостелам в Киеве. Обнаружили 14 иностранцев-нелегалов

11:33

В центре Берлина произошла стрельба, трое раненых

11:06

США пригрозили Китаю изоляцией в случае отказа в COVID-расследовании

10:34

В Ивано-Франковской области в гостиничном комплексе отравились 10 человек

10:07

Чалханоглу попал в сферу интересов "Интера"

09:35

С 2008 года НАТО не сделало ничего для членства Украины, - Кулеба

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июнь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
          

Мощный взрыв произошел в пятиэтажке села Белогородка под Киевом (видео)

  1   0 21.06.2021, 16:37 | Новости, Видео, Происшествия
Мощный взрыв произошел в пятиэтажке села Белогородка под Киевом (видео)

В центре села Белогородка под Киевом, произошел мощный взрыв в пятиэтажке. После взрыва разгорелся крупный пожар.

Об этом сообщает Укринформ.

Огонь разрушил часть здания, выгорели как минимум семь квартир, часть крыши. С помощью пожарных лестниц спасатели эвакуировали людей из пятого по третий этажи, некоторые пострадавшие - без сознания.

На ликвидацию аварии приехали три пожарные машины, две быстрые и экстренная служба газа.

Как сообщает ГСЧС Украины в Киевской области, взрыв произошел в квартире на третьем этаже, в результате чего 2 человека госпитализированы, из них 1 ребенок 2008 года рождения. Шестеро пострадавших после осмотра врачами от госпитализации отказались.

"Подразделениями ГСЧС выведены на свежий воздух 40 человек. Пожар распространился на 4, 5 этажи и кровлю. Разрушений несущих конструкций нет, в квартире разрушены окна", - добавили в официальном сообщении.

Лента статей

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июнь 2021 (508)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]