Мощный взрыв произошел в пятиэтажке села Белогородка под Киевом (видео)

В центре села Белогородка под Киевом, произошел мощный взрыв в пятиэтажке. После взрыва разгорелся крупный пожар.

Об этом сообщает Укринформ.

Огонь разрушил часть здания, выгорели как минимум семь квартир, часть крыши. С помощью пожарных лестниц спасатели эвакуировали людей из пятого по третий этажи, некоторые пострадавшие - без сознания.

На ликвидацию аварии приехали три пожарные машины, две быстрые и экстренная служба газа.

Как сообщает ГСЧС Украины в Киевской области, взрыв произошел в квартире на третьем этаже, в результате чего 2 человека госпитализированы, из них 1 ребенок 2008 года рождения. Шестеро пострадавших после осмотра врачами от госпитализации отказались.

"Подразделениями ГСЧС выведены на свежий воздух 40 человек. Пожар распространился на 4, 5 этажи и кровлю. Разрушений несущих конструкций нет, в квартире разрушены окна", - добавили в официальном сообщении.