"Челси" намерен продлить соглашение с Канте

Французский хавбек получит предложение по новому контракту.
"Челси" заинтересован в продлении сотрудничества с полузащитником Нголо Канте.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter, "синие" предложат 30-летнему французу новый контракт.
Отмечается, что сделка состоится в течение ближайших нескольких месяцев.
Сам хавбек ранее заявлял о желании продолжить карьеру в "Челси".
В минувшем сезоне Канте поучаствовал в 48 матчах "Челси", в которых отметился тремя результативными передачами.
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