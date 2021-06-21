"Лацио" ведет переговоры с хавбеками "Боруссии Д" и "Арсенала"

Новый наставник команды определился с трансферными целями.

"Лацио" определился с рядом трансферных целей в среднюю и оборонительную линии.

Как сообщает журналист Николо Скира в Twitter, новый главный тренер "орлов" Маурицио Сарри намерен усилисться полузащитниками Юлианом Брандтом (Боруссия Д) и Лукасом Торрейрой (Арсенал).

Торрейра сыграл в 26 матчах "матрасников", забив один гол. Брандт поучаствовал в 31 поединке дортмундского клуба, в которых отметился тремя голами и двумя голевыми передачами.

Также Сарри заинтересован в подписании защитника "Фиорентины" Хермана Пессельи.

Фото Getty Images