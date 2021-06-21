Лунин заинтересовал сразу четыре испанских клуба

Вратарь сборной Украины может покинуть "Реал".

Вратарь мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин этим летом может сменить клуб, сообщает Defensa Central

По информации источника, в услугах 22-летнего украинского голкипера заинтересованы "Кадис", "Хетафе", "Эспаньол" и "Гранада", представители которых уже связались с агентом футболиста, чтобы обсудить возможное сотрудничество.

Ранее сообщалось. что Лунин не хочет переходить в другой клуб на правах аренды.

В минувшем сезоне Лунин провел всего лишь один поединок в составе "Реала" в Кубке Испании.