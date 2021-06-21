Джоли объяснила, почему ее возмутило решение судьи в пользу Брэда Питта

Трое из шести детей хотели дать показания против отца.

Голливудская звезда Анджелина Джоли, проигравшая в суде Брэду Питту дело об опеке над детьми, заявила, что трое из шести их детей хотели дать показания против отца. Однако судья Джон Одеркирк отказался их выслушать и вынес решение в пользу Питта, постановив разделить опеку между родителями поровну, передает Факты.

Как сообщает издание Daily Mail, об этом говорится в документах, которыми 46-летняя актриса сопроводила свою жалобу на судью, требуя его дисквалифицировать.

Джоли, которая собирается подать апелляцию, считает, что Одеркирк подыгрывал Питту, поскольку его связывают деловые интересы с одним из адвокатов актера.

У супругов, которые начали бракоразводный процесс в 2016 году, имеется шестеро детей, пятеро из которых является несовершеннолетними. Это приемные дети актеров - 19-летний камбоджиец Мэддокс, 17-летний вьетнамец Пакс и 16-летняя эфиопка Захара. А также трое биологических - 15-летняя Шайло и 12-летний двойняшки Нокс и Вивьен. Известно, что у Брэда напряженные отношения со старшим сыном Мэддоксом.