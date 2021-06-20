"Мечтай по-крупному": Депай оценил свой переход в" Барселону"

Лидер сборной Нидерландов заключил контракт с каталонским клубом.

Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай перебрался в "Барселону".

Футболист в Twitter опубликовал пост, в котором прокомментировал заключение сделки.

"Мечтай по-крупному, парень. Мечтай по-крупному. Очень рад присоединиться к моему новому клубу!", - написал Мемфис.

Отметим, что Депай заключил двухлетний контракт с "Барселоной".

Сейчас футболист находится в расположение сборной Нидерландов, которая пока удачно выступает на чемпионате Европы. "Оранжевые" имеют шесть очков после двух туров на групповой стадии.

В заключительном поединке команда сыграет с Северной Македонией. Встреча состоится в понедельник, 21 июня, и начнется в 19:00 по Киеву.

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