"Ювентус" серьезно настроен усилиться Локателли

"Сассуоло" не спешит принимать предложение "туринцев".

Полузащитник "Сассуоло" Мануэль Локателли, которым интересуется донецкий "Шахтер", может продолжить карьеру в "Ювентусе".

Как сообщает Goal.com, "туринцы" готовы выложить за игрока 30 миллионов евро и 19-летнего защитника Раду Дрэгушина.

В то же время, "Сассуоло" рассчитывает заработать не менее 40 миллионов евро и пока не спешит с его трансфером ввиду успешного выступления Локателли на Евро-2020.

Напомним, что Мануэль стал самым молодым автором гола на чемпионате Европы.

В минувшем сезоне Локателли сыграл 34 матча во всех турнирах на клубном уровне, в которых забил четыре гола и оформил три результативные передачи.

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