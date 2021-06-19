Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

21:32

Фоменко платили за участие Зинченко в Евро-2016, - СМИ

21:05

"Россия ведет войну на всех фронтах": В Минобороны отреагировали на фейк о заморозке помощи США

20:33

Три раза выдворяли: в Киеве вновь задержан криминальный "авторитет"

20:06

В Киеве под колесами фуры погибли два пешехода

19:34

Гвоздик: Усик - нежеланный соперник для Джошуа

19:07

Украина и Польша скоординировали позиции по противодействию "Северному потоку-2"

18:35

Трассу Киев-Борисполь частично перекроют до конца лета

18:08

В Иране разбился вертолет, которые перевозил урны с избирательных участков

17:36

Кулеба и Ауреску обсудили ситуацию в Черном море

17:00

Под Ровно отец девятерых детей погиб страшной смертью из-за животных

16:37

Пеле: Хочу, чтобы Неймар побил мой рекорд по голам за сборную Бразилии

16:01

Лукашенко заявил, что Беларусь не будет принимать самолеты из Украины

15:38

Оккупанты разместили танки на Донбассе с нарушением линии отвода и обстреляли беспилотник ОБСЕ

15:02

В Киеве умершим от COVID-19 медикам открыли памятник

14:30

В центре Киева посреди дороги прохожие обнаружили тело велосипедиста

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июнь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Фоменко платили за участие Зинченко в Евро-2016, - СМИ

  21   0 19.06.2021, 21:32 | Новости, Спорт
Фоменко платили за участие Зинченко в Евро-2016, - СМИ

Бывший наставник "сине-желтых" получал тысячу долларов за каждую минуту хавбека на поле.

Тренерский штаб сборной Украины при Михаиле Фоменко получал деньги за игровые минуты Александра Зинченко на Евро-2016.

Об этом заявил ведущий программы "ТаТоТаке" Андрей Сенькив.

В тот период Зинченко выступал за Уфу и мог продолжить карьеру в Манчестер Сити. У тогдашнего руководителя Уфы Шамиля Газизова уже было на руках предложение "горожан". Но он столкнулся с препятствием: чтобы получить рабочую визу в Англию, нужно было отыграть за сборную 75% матчей за последние два года. В обратном случае, в АПЛ собирают комиссию, которая решает можеш ли ты выступать в их лиге.

"Газизов продумал ход, чтобы не было никаких заседаний, чтобы спокойно и гарантировано футболиста приняли в клуб АПЛ. Он обратился к Михаилу Фоменко с предложением. Зинченко не только должен быть в сборной, но и играть там в каждом матче", - рассказал Сенькив.

За такую просьбу наставнику команды и, по всей видимости, тренерскому штабу платили кругленькую сумму.

"Не буду говорить только о Фоменко, может, даже тренерский штаб, не знаю, как деньги делились, получал 1 тысячу долларов за каждую минуту Зинченко на поле в матче Евро-2016.

Тогда Зинченко сыграл на Евро во всех трех матчах. Без компенсированного времени он провел на поле 96 минут - это где-то 100 тысяч долларов. Он сыграл в товарищеских матчах перед Евро против Албании и Румынии, даже забил гол вторым. Неизвестно, какие были расценки за спарринги и получали ли за это деньги", - сказал Сенькив.

По информации ведущего, ситуация с Зинченко была не единственной.

"Тогда Фоменко делал такие вещи. Было такое название - "дети Фоменко". Он вызывал некоторых футболистов, чтобы получить деньги. Он их заигрывал, а потом агенты выбивали больше денег в контрактах футболистов. Это очень распространенная практика в странах третьего мира - Нигерии, Камеруне и, конечно же, в Украине.

Например, такие футболисты, как Ковпак, Путивцев или Пилявский, вызывались в сборную именно по такой схеме. Был задействован и тренерский штаб. Точно знаю, что Заваров получал деньги за то, что пролоббировал вызов Валерия Федорчука в сборную Украины", - поведал он.

 

Лента статей

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июнь 2021 (433)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]