Фоменко платили за участие Зинченко в Евро-2016, - СМИ

Бывший наставник "сине-желтых" получал тысячу долларов за каждую минуту хавбека на поле.

Тренерский штаб сборной Украины при Михаиле Фоменко получал деньги за игровые минуты Александра Зинченко на Евро-2016.

Об этом заявил ведущий программы "ТаТоТаке" Андрей Сенькив.

В тот период Зинченко выступал за Уфу и мог продолжить карьеру в Манчестер Сити. У тогдашнего руководителя Уфы Шамиля Газизова уже было на руках предложение "горожан". Но он столкнулся с препятствием: чтобы получить рабочую визу в Англию, нужно было отыграть за сборную 75% матчей за последние два года. В обратном случае, в АПЛ собирают комиссию, которая решает можеш ли ты выступать в их лиге.

"Газизов продумал ход, чтобы не было никаких заседаний, чтобы спокойно и гарантировано футболиста приняли в клуб АПЛ. Он обратился к Михаилу Фоменко с предложением. Зинченко не только должен быть в сборной, но и играть там в каждом матче", - рассказал Сенькив.

За такую просьбу наставнику команды и, по всей видимости, тренерскому штабу платили кругленькую сумму.

"Не буду говорить только о Фоменко, может, даже тренерский штаб, не знаю, как деньги делились, получал 1 тысячу долларов за каждую минуту Зинченко на поле в матче Евро-2016.

Тогда Зинченко сыграл на Евро во всех трех матчах. Без компенсированного времени он провел на поле 96 минут - это где-то 100 тысяч долларов. Он сыграл в товарищеских матчах перед Евро против Албании и Румынии, даже забил гол вторым. Неизвестно, какие были расценки за спарринги и получали ли за это деньги", - сказал Сенькив.

По информации ведущего, ситуация с Зинченко была не единственной.

"Тогда Фоменко делал такие вещи. Было такое название - "дети Фоменко". Он вызывал некоторых футболистов, чтобы получить деньги. Он их заигрывал, а потом агенты выбивали больше денег в контрактах футболистов. Это очень распространенная практика в странах третьего мира - Нигерии, Камеруне и, конечно же, в Украине.

Например, такие футболисты, как Ковпак, Путивцев или Пилявский, вызывались в сборную именно по такой схеме. Был задействован и тренерский штаб. Точно знаю, что Заваров получал деньги за то, что пролоббировал вызов Валерия Федорчука в сборную Украины", - поведал он.