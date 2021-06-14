​Рамос возобновил переговоры с Реалом о новом контракте

Защитник может переподписать контракт с мадридским клубом.

Капитан Реала Серхио Рамос был замечен на клубной базе в минувшую пятницу.

Как сообщает AS, Рамос возобновил переговоры с президентом команды Флорентино Пересом о новом контракте. По свидетельствам очевидцев, после встречи Перес и Рамос находились в хорошем настроении.

Ранее появилась информация о том, что Серхио Рамос готов пойти на уступки и подписать с Реалом контракт на один сезон, хотя изначально хотел заключить оглашение на два года.

Фото realmadrid.com