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​Рамос возобновил переговоры с Реалом о новом контракте

  4   0 14.06.2021, 02:06 | Новости, Спорт
​Рамос возобновил переговоры с Реалом о новом контракте

Защитник может переподписать контракт с мадридским клубом.

Капитан Реала Серхио Рамос был замечен на клубной базе в минувшую пятницу.

Как сообщает AS, Рамос возобновил переговоры с президентом команды Флорентино Пересом о новом контракте. По свидетельствам очевидцев, после встречи Перес и Рамос находились в хорошем настроении.

Ранее появилась информация о том, что Серхио Рамос готов пойти на уступки и подписать с Реалом контракт на один сезон, хотя изначально хотел заключить оглашение на два года.

Фото realmadrid.com

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