Бензема: Возвращение Анчелотти - отличная новость для "Реала"

Французский форвард рад возможности поработать с опытным специалистом.

Нападающий "Реала" Карим Бензема прокомментировал назначение Карло Анчелотти на пост главного тренера мадридской команды.

Французский форвард отметил, что ему очень близка философия итальянского специалиста.

"Возвращение Анчелотти - отличная новость для "Реала". Мы его хорошо знаем, игроки и болельщики. Он великий тренер. Мне нравится его философия, то, как он видит футбол, как он управляет и руководит командой. Он хочет выиграть все титулы", - цитирует Анчелотти Marca.

Напомним, Анчелотти уже возглавлял мадридский клуб с 2013 по 2015 год. Под его руководством "Реал" выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок и Суперкубок Испании.

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