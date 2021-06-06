Вейналдум променял "Барселону" на "ПСЖ", - журналист

Парижский клуб обошел каталонцев в борьбе за опытного хавбека.

Экс-полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По информации источника, 30-летний футболист решил перейти в "ПСЖ". Изначально Вейналдум планировал перебраться в "Барселону", но парижане переманили хавбека с помощью более выгодных финансовых условий, предложив ему заплату в два раза больше, чем каталонцы.

Контракт Вейналдума в новом клубе будет рассчитан до 2024 года.

Напомним, футболист стал свободным агентом после завершения контракта с "Ливерпулем". В сезоне-2020/21 провел за мерсисайдцев 51 матч, забив три гола.

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