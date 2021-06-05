"Олимпик" объявил о расставании с девятью футболистами

Донецкий клуб не стал предлагать контракты игрокам.

"Олимпик" официально объявил об уходе девятерых футболистов.

У донецкого клуба закончились контракты с вратарем Артемом Кичаком, защитниками Иваном Зотько и Евгением Пасичм, полузащитниками Русланом Бабенко, Тарасом Завийским и Сергеем Политыло.

Также у "Олимпика" завершились аренды с Бенито и Ибрагимом Каргбо, которые вернутся в киевское "Динамо", и Орестом Лебеденко, который отправится обратно в испанский "Луго".

По итогам сезона-2020/21 "Олимпик" сумел спастись от понижения в классе, заняв предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Украины.

isport.ua