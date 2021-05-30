Агуэро пройдет медобследование для перехода в "Барселону"

Аргентинский форвард близок к переходу в каталонский клуб.

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро продолжит карьеру в "Барселоне". Об этом сообщил журналист Николо Скира в Twitter.

По информации источника, в ближайшее время аргентинец прилетит в Испанию, чтобы пройти медобследование для каталонского клуба.

После этого Агуэро поставит подпись под контрактом с новым клубом. Соглашение будет рассчитано на два сезона.

Напомним, контракт форварда с "Манчестер Сити" истекает нынешним летом, к "Барселоне" он присоединится в статусе свободного агента. В завершившемся сезоне Агуэро провел 20 матчей, забив шесть голов и сделав одну результативную передачу.

Фото Getty Images