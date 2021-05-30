Дибала определился со своим будущим в "Ювентусе"

У аргентинца очень большие амбиции в туринском клубе.

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала не намерен покидать туринский клуб. Об этом сообщил журналист Николо Скира в своем Twitter.

По информации источника, 27-летний форвард готов возобновить переговоры по новому контракту в связи с возвращением в клуб Массимилиано Аллегри. Новый тренер очень тепло относится к Дибале, он хочет, чтобы Пауло и дальше играл в составе "бьянконери".

Отмечается, что аргентинец мечтает стать новым капитаном команды.

Напомним, текущее соглашение между Дибалой и "Ювентусом" истекает 30 июня 2022 года. В минувшем сезоне форвард провел за "Ювентус" 26 матчей во всех турнирах, забив пять голов и сделав три результативные передачи.

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