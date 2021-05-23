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Ребров может возглавить "Фенербахче"

  2   0 23.05.2021, 02:06 | Новости, Спорт
Ребров может возглавить "Фенербахче"

Турецкий клуб заинтересован в сотрудничестве с украинским специалистом.

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров в скором времени может перебраться в чемпионат Турции.

Как сообщает Fanatik, украинский специалист стал одним из главных претендентов на пост главного тренера "Фенербахче". Помимо него на эту должность рассматривают кандидатуры Эмре Белезоглу, Йоахима Лева, Златко Далича и Люсьена Фавра.

"Фенербахче" нынешний сезон завершил на третьем месте, что позволяет команде выступить в еврокубках в следующем сезоне.

Отметим, что действующий контракт Реброва с венгерским "Ференцварошем" рассчитан до лета 2022 года.

Фото Football.ua

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