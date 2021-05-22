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Куман оценил влияние Месси на "Барселону"

  7   0 22.05.2021, 16:01 | Новости, Спорт
Куман оценил влияние Месси на "Барселону"

Нидерландский наставник ярко выразился об игре Лео.

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман поделился мнением о том, что Лионель Месси может продолжить карьеру в каталонском клубе.

По словам специалиста, "сине-гранатовые" нуждаются в аргентинце, который является лидером команды.

"Верю, что Месси останется в "Барсе" на долгие годы. Он еще раз показал всем, что уникальный игрок: 30 голов и игра, которую он дал команде. Для меня, как человека и профессионала, это лучшее.

Если его нет в команде, то нужно тренировать других футболистов и стремиться к эффективности, потому что нам не хватит 30 голов. С Месси у "Барселоны" гораздо лучшее будущее, чем без него", - цитирует Кумана Marca.

В текущем сезоне Ла Лиги Месси провел 35 игр, в которых забил 30 голов и выполнил девять голевых передач.

В заключительном туре чемпионата Испании "Барселона" сыграет против "Эйбара". Матч состоится в субботу, 22 мая. Начало встречи в 19:00 по Киеву.

Фото Getty Images

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