"Ворскла" вновь хочет подписать Цитаишвили

Полтавский клуб готов подписать игрока, который провел за команду всего четыре матча.

Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили может вновь оказаться в Полтаве.

Как сообщает Футбол NEWS, арендовать 20-летнего футболиста вновь хочет "Ворскла". Клуб попытается подписать Цитаишвили, если он не понадобится тренерскому штабу Мирчи Луческу.

Стоит сказать, что Георгий отыграл за полтавский клуб лишь четыре матча, в которых забил один гол. Затем он получил травму, в марте ему сделали операцию, и он пропустил остаток сезона.

Фото Sport.ua