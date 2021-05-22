В админздании "Эпицентра" в Киеве произошел пожар

Утром 22 мая в ГСЧС поступила информация, что в Святошинском районе Киева, по ул. Берковецкой в десятиэтажном административном здании, которое принадлежит ТЦ "Эпицентр", на десятом этаже возник пожар. Предварительно жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По состоянию на 06:50 площадь пожара составляла около 200 м. кв.

Тушение осложнялось высокой температурой и плотным задымлением. Дополнительно привлечено два коленчатых подъемника (50 и 90 м).

По состоянию на 07.32 пожар ликвидирован.

Всего к тушению привлечено 40 человек и 10 ед. техники ГСЧС.