Луческу - о конфликтах с ультрас: В их действиях нет смысла

Румынский эксперт считает поступки болельщиков упрямством.
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу рассказал о своем видении конфликтов с ультрас.
"Не видел их в последнем матче, но они сказали, что будут придерживаться своего до конца. Это упрямство, в конце концов. В этом нет смысла", - сказал Луческу в комментарии Antena Sport.
Также специалист поделился мнением о присутствии болельщиков на стадионах.
Надеюсь, болельщиков будут пускать, чтобы был полный стадион, потому что на финале Кубка все было совсем по-другому", - отметил он.
Фото ФК Динамо Киев