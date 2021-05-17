Луческу - о конфликтах с ультрас: В их действиях нет смысла

Румынский эксперт считает поступки болельщиков упрямством.

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу рассказал о своем видении конфликтов с ультрас.

"Не видел их в последнем матче, но они сказали, что будут придерживаться своего до конца. Это упрямство, в конце концов. В этом нет смысла", - сказал Луческу в комментарии Antena Sport.

Также специалист поделился мнением о присутствии болельщиков на стадионах.

Надеюсь, болельщиков будут пускать, чтобы был полный стадион, потому что на финале Кубка все было совсем по-другому", - отметил он.

Фото ФК Динамо Киев