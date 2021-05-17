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ТОП-10 продуктов, снимающих воспаление

  8   0 17.05.2021, 06:11 | Новости, Общество
ТОП-10 продуктов, снимающих воспаление

Питание оказывает непосредственное действие на человеческий организм, что особенно важно, когда он подвергается атакам инфекций или страдает от заболеваний. Продукты содержат различные вещества, которые могут дать благоприятный или негативный эффект для здоровья. Какие же продукты питания самые лучшие в плане активизации противовоспалительных процессов.

Об этом сообщает Курс.

На почве воспалений развивается большая часть известных заболеваний. Поэтому необходимо следить за тем, чтобы в ежедневный рацион питания входили продукты, активизирующие внутренние защитные силы человека. 

Предлагаем список самых рейтинговых продуктов питания, обладающих противовоспалительным действием.

Жирная рыба

Для получения нужного эффекта, жирную рыбу достаточно включать в рацион питания 2 раза в неделю. Важно готовить её по принципам здоровой кухни - в вареном, запеченном или пропаренном виде. Сходное действие оказывает и рыбий жир, его можно использовать в виде добавки к салатам.

Свекла

Свекла отличается высоким содержанием бетаина - это природный антиоксидант, способный эффективно противостоять воспалительным процессам. Это позволяет организму бороться с различными образованиями, пока они не вышли за рамки клеточного уровня.

Черника

Черника также содержит большое количество бетаина. В ее составе присутствует и немалая доля кверцетина, который может оказывать противодействие даже раковым клеткам.

Терпкая вишня

Одним из лидеров противовоспалительной диеты по праву считается вишня - она превосходно справляется с развивающимся остеоартритом. Действие входящих в нее веществ столь благотворно, что снижаются болевые ощущения даже у легкоатлетов, преодолевающих огромные дистанции.

Имбирь

Этот корень обладает естественным противовоспалительным эффектом, и обеспечивает его не только свежий продукт, но и приготовленный различными способами. Имбирь является еще и средством для повышения иммунитета и выведения токсинов из организма.

Ананас

Ароматный экзотический фрукт тоже способен давать противовоспалительный эффект. Помимо отменных гастрономических качеств, он отличается высокой концентрацией бромелайна. Данный элемент относится к группе пищеварительных ферментов, стимулирующих иммунную систему.

Зеленый чай

За этим чаем закрепилась слава одного из самых здоровых напитков. Кроме прочих полезных качеств, он проявляет противовоспалительный эффект, благодаря ударному содержанию антиоксидантов в своем составе.

Кокосовое масло

Данный продукт также обладает способностью противостоять воспалениям и является полезным средством против окислительного процесса. К тому же, масло содержит лауриновую кислоту - одну из составляющих женского грудного молока.

Куркума

Позволяет активно противостоять воспалениям и является антипролиферативным средством, эффект которого выше, чем у аспирина или ибупрофена. Куркума содержит в составе цитокины - это группа информационных молекул, снижающих число маркеров воспаления.

Зеленые овощи

Зелень, шпинат, листья салата и капусты, болгарский перец, огурцы и т. д. часто используют в приготовлении салатов и горячих блюд. Эти полезные растительные продукты питания отличаются высоким содержанием антиоксидантов и флавоноидов, а также насыщены множеством витаминов. Такой богатый состав помогает бороться с воспалительными заболеваниями и стимулирует процесс регенерации.

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