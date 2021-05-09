"Барселона" считает, что Неймар использовал клуб, - RAC1

Каталонский клуб разочарован, что бразилец продлил контракт с "ПСЖ".
Нападающий "ПСЖ" Неймар продлил контракт с французским клубом до 2025 года.
Как сообщает Marca со ссылкой на RAC1, эта новость разочаровала "Барселону", которая намеревалась подписать игрока.
Еще месяц назад каталонцы отправили своего представителя в Париж, чтобы обсудить возможность возвращения бразильца в команду.
Отмечается, что Неймар в разговоре выразил желание вновь играть за "Барселону", однако затем подписал новое соглашение с "ПСЖ".
В "Барселоне" считают, что 29-летний футболист просто использовал "сине-гранатовых".
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