"Барселона" считает, что Неймар использовал клуб, - RAC1

Каталонский клуб разочарован, что бразилец продлил контракт с "ПСЖ".

Нападающий "ПСЖ" Неймар продлил контракт с французским клубом до 2025 года.

Как сообщает Marca со ссылкой на RAC1, эта новость разочаровала "Барселону", которая намеревалась подписать игрока.

Еще месяц назад каталонцы отправили своего представителя в Париж, чтобы обсудить возможность возвращения бразильца в команду.

Отмечается, что Неймар в разговоре выразил желание вновь играть за "Барселону", однако затем подписал новое соглашение с "ПСЖ".

В "Барселоне" считают, что 29-летний футболист просто использовал "сине-гранатовых".

Фото Getty Images