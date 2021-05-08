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"Тоттенхэм" не планирует расставаться с Кейном

  6   0 08.05.2021, 21:32 | Новости, Спорт
"Тоттенхэм" не планирует расставаться с Кейном

"Шпоры" решили заблокировать возможный трансфер английского форварда.

Руководство "Тоттенхэма" не будет рассматривать предложения по нападающему Харри Кейну во время летнего трансферного окна. Об этом сообщает Evening Standard.

По информации источника, "шпоры" откажутся от любых предложений, которые поступят по 27-летнему футболисту.

Интерес к Кейну приписывают "Манчестер Юнайтед". Отмечается, что манкунианцы готовы выделить на трансфер форварда более 100 миллионов евро.

Напомним, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2024 года. В нынешнем сезоне англичанин принял участие в 45 матчах во всех соревнованиях, забив 31 гол и отдав 16 ассистов.

Фото ManUtd.One

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