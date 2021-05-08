За минувшую неделю на Донбассе обезврежено 125 взрывоопасных предметов, - ГСЧС

В районе ООС пиротехнические расчеты ГСЧС Украины обследовали почти 70 гектаров территории и обезвредили 125 взрывоопасных предметов.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "В течение этой недели пиротехнические расчеты подразделений ГСЧС Украины, задействованные в ООС, 47 раз привлекались к выполнению работ по очистке местности, объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры от взрывоопасных предметов. Также они сопровождали аварийные бригады коммунальных предприятий во время проведения ремонтных и профилактических работ на объектах электро- и водоснабжения.

Специалисты ГСЧС Украины обследовали 66,83 га территории, изъяли и обезвредили 125 взрывоопасных предметов.

Следует подчеркнуть, что с начала проведения ООС пиротехнические подразделения привлекались 11 302 раз для обследования 9611,655 га территории и 23,37 га акватории. Было изъято и уничтожено 71855 взрывоопасных предметов".