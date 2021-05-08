Хирн: Бой Фьюри - Джошуа готов, скоро мы раскроем все подробности

Переговоры об организации титульного поединка находятся на финальной стадии.

Промоутер чемпиона WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн высказался об организации боя между его клиентом и обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.

Менеджер заверил, что стороны уже подписали контракт на бой и уладили все детали.

"Бой готов, это точно. Скоро мы раскроем все подробности. Многие думают, что мы объявим в субботу. Возможно. Все готово: Фьюри согласен, Джошуа тоже. Контракт подписан, мы со всем определились.

Но это большие деньги, и, к сожалению, я не могу просто посоветовать юристам поторопиться. Не нужно также забывать, что нам противостоит пандемия. Всю прошлую неделю мы обсуждали детали боя. Поверьте, организовать ивент такого уровня было крайне сложно", - цитирует Хирна FightHub TV.

Напомним, поединок между Фьюри и Джошуа должен состояться этим летом.

Фото Fightnews.info