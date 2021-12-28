Постернак: Лукашенко приступил к политическому выполнению своих договоренностей с Путиным

"Лукашенко приступил к политическому выполнению своих договоренностей с Путиным и представил проект изменений и дополнений в Конституцию РБ, который должен быть рассмотрен на конституционном референдуме, намеченном ориентировочно на февраль 2022 года", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политтехнолог Олег Постернак, информирует UAINFO.org.

"Сейчас дан старт его всенародному обсуждению, которое осуществляется в электронном и письменном виде Национальным центром правовой информации.

Проект по сути новой Конституции выписан в консервативном духе. Внимательное прочтение изменений указывает на то, насколько белорусский правовой режим и законодательное поле отстало от украинского и европейского.

Правки Конституции продиктованы политической конъюнктурой и указывают на запуск сценария трансформации режима, который будет, очевидно, подразумевать постепенной уход Лукашенко с поста Президента.

Часть президентских полномочий будет передана такому корпоративно-элитному органу власти как Всебелорусское народное собрание (звучит как съезд советов из уже далекого прошлого). Это квазинародный забюрократизированный симулякр, преподносимый как плебисцитарный "предбанник", по сути инструмент контроля за всеми ветвями власти.

Может кто-то из аксакалов помнит, как Горбачев осуществлял конституционную реформу в 1988, заменив Верховный Совет СССР Съездом народных депутатов. Нечто похожее предполагается сейчас в РБ. Правда, заменять то ничего. Парламент в Беларуси - это нуль. В полном значении этого слова.

Основные новации конституционной модернизации:

- появилось детализированное положение о неприкосновенности как действующего, так и бывшего Президента. Одна из самых важных правок Конституции, собственно косвенно указывающая на сценарий возможно скорой замены Лукашенко. Эта норма принципиально важна для Лукашенко в случае его перехода на "союзную" должность. Отдельно фиксируется, что президент, прекративший исполнение своих полномочий, не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные в связи с осуществлением им президентских полномочий. Тут Лукашенко обезопасил себя со всех сторон.

- повышен возрастной ценз и ценз оседлости участия в выборах Президента (не моложе 40 лет и 20 лет проживания), препятствием к участию в президентских выборах становится факт наличия иностранного гражданства или вида на жительство. Тут все просто: задача состоит в том, чтобы нормативно воспрепятствовать участию в выборах всех оппозиционных деятелей.

- впервые вводиться правило, что одно и то же лицо не может быть президентом не более двух сроков; бывший Президент пожизненно становится членом верхней палаты парламента. Однако, ограничение количества сроков президента вступает в силу лишь со дня вступления в должность вновь избранного Президента. Учитывая, что правками подразумевается, что Президент, избранный в 2020-м году, продолжает исполнять свои обязанности до следующих выборов. Если, конечно, они не станут досрочными.

- Президент лишается таких полномочий как: назначение членов ЦИК, назначение судей Конституционного суда, глав Конституционного Суда, Верховного Суда, Высшего Хозсуда,

- большинство этих полномочий передаются представительному органу народовластия - созываемому не реже 1 раза в год Всебелорусскому народному собранию численностью до 1200 человек, куда входят Президент, бывший Президент, представители законодательной, исполнительной, судебной власти, местных советов и представители общества. Именно этот орган власти перенимает некоторые полномочия и парламента, например введение военного положения, предложение изменений в Конституцию, принятие военной доктрины и т.д. Также собрание получает право законодательной инициативы.

- право смещения президента РБ предоставляется Всебелорусского народному собранию; в случае вакансии должности президента его полномочия переходят к главе верхней палаты парламента, а не к премьер-министру как ранее;

- Президент теряет право издавать законодательные декреты, делегированное парламентом

- срок полномочий парламента увеличен с 4 до 5 лет;

- исчезла норма о безъядерном и нейтральном статусе Беларуси, взамен введено положение о том, что Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств (для Украины данная норма может показаться, что снимает часть опасений и угроз, хоть єто и не так);

- по аналогии с РФ будет внесена норма о том, что государство обеспечивает сохранение исторической правды и памяти о подвиге белорусского народа в годы ВОВ (отметим, что норма могла бы выглядеть с акцентом на совместном подвиге белорусского и русского народов, но в тексте этого нет);

- дается определение брака как союза женщины и мужчины; родителям приписывается готовить своих детей к общественно полезному труду, прививать культуру и уважение к законам, историческим и национальным традициям Беларуси.

- добавляется обязанность каждого гражданина проявлять социальную ответственность и вносить посильный вклад в развитие общества и государства. Если честно, звучит как всеобщая трудовая повинность;

- также добавляется обязанность граждан принимать меры по сохранению и укреплению собственного здоровья. К слову сказать, украинская Конституция такой несуразицы не имеет. У нас норма касательно обеспечения права на охрану здоровья выписана с точки зрения обязательства государства. Однако, возможно, появление подобного правового гротеска связано с пандемией.

- гражданам РБ вменяется долг проявлять патриотизм, сохранение исторической памяти о героическом подвиге белорусского народа.

Не сомневайтесь, все это будет принято на референдуме в чистом виде, однако допускаю, что на референдум может быть вынесен и слегка откорректированный проект с появившимися на марше внезапными дополнениями от Кремля. Впрочем, думаю, проект изменений в белорусскую Конституцию был непосредственно согласован с РФ заблаговременно и детально", - завершает Постернак.