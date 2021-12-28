"Росія має забрати територію держави Україна, що належить їй", – народний депутат Кива в ефірі російського пропагандистського ток-шоу. ВІДЕО

Василь Артюшенко, ZN.UA

Україна має бути частиною єдиної союзної держави з Росією і РФ через вісім років прийшла забрати її.

Таку заяву зробив народний депутат Ілля Кива, якого за антиукраїнські висловлювання позбавили нагородної зброї, виступаючи в ефірі російського пропагандистського політичного ток-шоу, інформує ZN.UA.

"Сьогодні, через 10 років, Росія почала диктувати умови та заявляти про свої права. Про права на ту територію, яка, як я вважаю, має перебувати в одному союзі. Нашому слов'янському союзі. Це чудова політична гра, яка заслуговує на повагу... Вісім років тому ви віддали Україну, але забрали Крим, а за вісім років ви прийшли за всім", - заявив Кива.

Народний депутат настільки розійшовся у своїй промові, яка цілком може трактуватися Службою безпеки України як дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (ст. 109 КК України), що його спробувала навіть зупинити одна з головних пропагандисток Кремля Скабеєва. Але Кива натяків не зрозумів.

"Ми говоримо не про Росію, а про слов'янські народи, які мають об'єднатися та протистояти Заходу. Сьогодні Україна справді колонізована. І сьогодні дії України це лише дії колонізаторів, які використовують її як затравку, як витратний матеріал, як ресурс. І сьогодні справді Росія може відіграти ключову роль у майбутньому моєї країни", - резюмував Кива.

Нагадаємо, що проти народного депутата України від ОПЗЖ Іллі Киви відкрито кримінальне провадження за статтею «державна зрада» за те, що він записав відеопривітання з днем народження президенту країни-агресора Володимиру Путіну.

Виходячи із сьогоднішнього відео, правоохоронці відкрили справу "заради галочки". Ілля Кива як висловлювався проти України як самостійної держави, так і висловлюється. Навіщо в країні СБУ - загадка.

ZN.UA