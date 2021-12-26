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Запад может использовать "предложения" РФ для создания угроз в соседних странах, - Путин

  7   0 26.12.2021, 17:36 | Новости, Политика
Запад может использовать "предложения" РФ для создания угроз в соседних странах, - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад может использовать российские гарантии безопасности как возможность для создания угроз России на территории соседних с ней стран.

Об этом сообщает ТАСС.

"Наше предложение по гарантиям безопасности - оно открытое, понятное. Мы хотели, чтобы общественность и России, и Украины, и общественность Европы, США, поняла, в чем же заключается наша идея, что мы хотели бы реализовать в ходе этого переговорного процесса. Ничего плохого я здесь не вижу", - заявил Путин.

При этом он добавил, что единственной целью РФ в диалоге с Западом является достижение договоренностей, которые обеспечили бы безопасность страны и ее граждан.

"Это ставит всех участников этого переговорного процесса в определенные рамки. Но для нас цель только одна - достичь договоренностей, которые обеспечили бы - и сегодня, и в долгосрочной перспективе - безопасность России и ее граждан", - добавил Путин.

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