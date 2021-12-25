Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

09:35

В Украине 5 276 новых COVID-заражений и 268 смертей

09:08

В Сенате США предложили передать Украине новые ракетные комплексы

08:36

За сутки российские наемники 5 раз нарушили режим тишины, ранен украинский военнослужащий

08:07

Как "Империя зла" рухнула из-за Горбачева – The Wall Street Journal

07:04

Ще три банки почали видавати тисячу за вакцинацію

00:45

Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад

20:02

Кремль на организацию пресс-конференции Путина потратил более 1,5 миллиона долларов, из которых $19 тыс. – на "дезинфекцию" журналистов

19:01

Дмитро Дікусар вперше зізнався, що більше не самотній: "Я щасливий"

18:07

Экс-премьер Франции Фийон вошел в совет директоров российской компании "Сибур"

17:03

КМИС: Вступление в ЕС на референдуме поддержали бы 75,7% украинцев, в НАТО – 67,8%

16:02

Військовий облік для жінок. Список професій буде скорочено

15:01

Пресс-конференция Путина: большого вторжения в Украину не будет, война на Донбассе будет продолжаться – Бутусов

14:10

"Дешевий трюк та ганьба". У другому сезоні серіалу Netflix "Емілі у Парижі" українок представили неосвіченими злодійками

13:20

"Вам подобається Путін": ведучий телеканалу "Рада" посварився з нардепом від ОПЗЖ (відео)

12:49

Кабмін звільнив частину ФОПів від використання касових апаратів: кого це стосуватиметься

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Декабрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
            

В Сенате США предложили передать Украине новые ракетные комплексы

  10   0 25.12.2021, 09:08 | Новости, Политика
В Сенате США предложили передать Украине новые ракетные комплексы

Американские сенаторы Джин Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир) и Роб Портман (республиканец от штата Огайо) заявили, что администрации президента США Джо Байдена необходимо передать Украине вооружение. В частности зенитные и противокорабельные комплексы.

Об этом сообщает The Washington Post.

Они обратили внимание, что с 2014 года американская сторона направила Киеву военную помощь на сумму 2,5 млрд долларов.

"С 2017 года мы предоставляем помощь в виде вооружений поражающего действия, такие как противотанковые ракеты и крупнокалиберные пулеметы", - напомнили политики.

По их словам, эта помощь предназначалась для подготовки Украины к активному конфликту на Донбассе, а не к полномасштабному вторжению России.

"В Конгрессе мы выступаем за увеличение объемов помощи в сфере безопасности: Соединенные Штаты должны ускорить темпы оказания помощи и предоставить зенитные, противотанковые и противокорабельные системы, а также средства радиоэлектронной борьбы", - отметили сенаторы.

Они также считают, что администрация не должна поддерживать любые попытки заставить Киев уступить контроль на Донбассе вне рамок "Минска". По мнению Портмана и Шахин, американскому лидеру следует потребовать от РФ отвести войска от границы до начала дальнейших переговоров.

Лента статей

Как "Империя зла" рухнула из-за Горбачева – The Wall Street Journal

Как "Империя зла" рухнула из-за Горбачева – The Wall Street Journal

Как Кремль готовит россиян к войне — The New York Times

Как Кремль готовит россиян к войне — The New York Times

Bloomberg: Восстановление мировой экономики под угрозой из-за "Омикрона"

Bloomberg: Восстановление мировой экономики под угрозой из-за "Омикрона"

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2021 (583)
Ноябрь 2021 (687)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]