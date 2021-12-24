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Журналісти виявили у депутата Верховноі Ради російське громадянство, – Седлецька

  6   0 24.12.2021, 02:40 | Новости, Политика
Журналісти виявили у депутата Верховноі Ради російське громадянство, – Седлецька

Це – народний депутат України від ОПЗЖ, Олександр Пономарьов. І він - громадянин Росії. «Схеми» знайшли у нього російський паспорт. 

Як з'ясувала Sophia Sereda, громадянство РФ він отримав у 2003 році, а згодом замінював паспорт РФ на новий, досягнувши 45 років. Документ дійсний і актуальний, інформує UAINFO.org.

В чому проблема? Цей депутат - мажоритарник, який «тримає» в Приазов’ї цілий регіон. А саме - місто Бердянськ (яке місцеві часто називають «Пономарьовськ»).

Бердянськ - один з ключових населених пунктів у разі спроби Росії пробити так званий «південний коридор» між окупованим Донбасом і Кримом. Чи не тривожно, що «господар» такого стратегічно важливого регіону виявився громадянином країни-агресора?

Більше того, попри те, що у декларації у розділі «бізнес» у депутата одні прочерки, насправді ж він контролює велику бізнес-імперію з виробництва технічних мастил у Бердянську - це група компаній Азмол та Агрінол.

Основний зовнішній ринок збуту цих мастил - це Росія, туди відвантажуються найбільші об’єми.

А хто купує мастила Пономарьова в Україні?

Найкрупніші замовники - Укрзалізниця та... Збройні сили України. Компанії з орбіти Пономарьова мають фактично монопольне становище у сфері мастил для бронетехніки, бо саме під них віддавна прописані технічні умови Міноборони.

І вже був гучний прецедент. У 2017 році зламались одразу 30 танків ЗСУ - експертиза встановила, що причина цьому - мастила придбані у «Агрінолу». Говорили про диверсію, була порушена справа СБУ.

Однак за чотири роки це кримінальне провадження про державну зраду досі нічим не завершилось.

Фірми з орбіти Пономарьова і надалі продовжують брати участь у тендерах на закупівлю мастил для української армії у критично важливий для неї момент - коли від якості їхньої продукції може залежати, чи зможе бронетехніка ЗСУ допомогти захистити Україну від агресії.

Тепер, коли журналісти знайшли у депутата українського парламенту російське громадянство, якою має бути реакція української влади?

По-перше, можливо СБУ мала би активізувати своє розслідування?

По-друге, вже були прецеденти, коли Зеленський позбавляв українського громадянства осіб, на підставі того, що вони мали громадянство інших країн (наприклад контрабандиста Альперіна та інших).

Чи побачить Зеленський достатню загрозу і цього разу - коли громадянин Росії, виявляється, сидить прямо під куполом ВР?

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