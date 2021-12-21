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В Госдуму РФ внесли законопроект о признании распада СССР крупнейшей катастрофой ХХ века

  8   0 21.12.2021, 10:01 | Новости, Политика
В Госдуму РФ внесли законопроект о признании распада СССР крупнейшей катастрофой ХХ века

В нелегитимную Государственную Думу России внесли законопроект, который предполагает признание распада Советского союза (СССР) "главной геополитической катастрофой XX века". Проект инициировала Либерально-демократическая партия России (ЛДПР).

Документ уже размещен в электронной базе данных Госдумы, сообщает в понедельник, 20 декабря, российское издание РИА Новости. Он приурочен к тридцатой годовщине распада СССР, пишет Обозреватель/INFO.org

Как говорится в заявлении, распад союза якобы привел к "политическим, социальным и экономическим проблемам", в том числе возникновению "конфликтов на национальной почве".

"Государственная дума (...) считает распад СССР главной геополитической катастрофой XX века, которая привела к дезинтеграции в различных сферах жизни общества, обострению экономического и политического кризиса, возникновению конфликтов на национальной почве", - цитирует издание заявление на сайте нелегитимной Госдумы РФ.

Российские депутаты направят такое заявление Совфеду, правительству, президенту, Межпарламентскому союзу, Парламентской ассамблее ОДКБ, Межпарламентской Ассамблее государств - участников СНГ.

Отметим, что ранее президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что распад СССР это якобы трагедия. По его мнению, так считает большинство жителей бывшего Союза. Путин также отметил, что развал СССР на самом деле был "распадом исторической России под названием Советский Союз".

 

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