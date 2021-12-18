Послы G7 озвучили Зеленскому свои ожидания по судебной реформе

Представители стран Большой семерки надеются на скорое избрание руководства САП и НАБУ, а также на скорую реформу СБУ.

Послы стран Большой семерки обсудили с президентом Владимиром Зеленским реформы в Украине в 2021 году и выразили свои ожидания на будущее. Об этом говорится в сообщении послов, опубликованном в субботу, 18 декабря, в Twitter.

"Послы приветствовали историческое законодательство о судебной реформе 2021 года и выразили надежду на его полную имплементацию. Они надеются на дальнейшее позитивное развитие судебной реформы в 2022 году, включая прозрачный конкурсный процесс для новых судей Конституционного суда", - говорится в сообщении.

Также послы G7 приветствовали закон о НАБУ и выразили ожидания конкурентного избрания его нового директора и скорого завершения процесса отбора руководителя/главы САП.

Кроме того, представители стран Большой семерки выразили надежду на прогресс в реформе, которая обеспечит трансформированную, современную СБУ.