Предательство Украины экс-канцлером Меркель становится проблемой для Шольца – Die Welt

Правительство Меркель предало Украину тем, что накладывало в НАТО вето на поставки вооружений Киеву, и теперь это становится проблемой для нового канцлера Олафа Шольца.

Об этом пишет немецкая газета Die Welt, информирует UAINFO.org.

Потеря доверия к Германии со стороны Украины создаёт угрозу для роли Берлина в нормандском формате и вызывает вопросы относительно того, чью сторону Германия на самом деле занимает в украинском конфликте.

Предательство Украины со стороны Ангелы Меркель становится проблемой для Олафа Шольца.

Отказ Германии поставлять Украине «средства для самозащиты от России уже давно является вызывающей конфликты темой между Киевом и Берлином.

После присоединения Крыма к России в 2014 году Германия отказалась отправлять на Украину кевларовые жилеты и каски, запрошенные украинцами для защиты своих военных. В течение многих лет Берлин также отказывался предоставить медицинские автомобили для эвакуации раненых или срочно необходимое медицинское оборудование.

Германия до сих пор не хочет поставлять Киеву оборонительное оружие, которое помогло бы стране вооружиться против «нового российского нападения».

Однако то, о чём стало известно сейчас, выводит отказ Германии от поставок на совершенно новый уровень и вызывает за рубежом сомнения относительно позиции Берлина в украинском вопросе.

Дело не только в том, что Германия не хочет сама поставлять оружие — в этом году Берлин также наложил вето на поставку оружия Украине другими странами НАТО.

По сообщениям немецких СМИ, Украина пыталась получить два вида малокалиберных вооружений через Агентство по закупкам НАТО, открытом для членов альянса и стран-партнёров, к числу которых относится и Украина.

Киев решил пойти по этому пути, потому что агентство позволяло приобрести вооружения по более низкой цене, чем Украина заплатила бы по условиям двустороннего договора.

«Германия нанесла Украине удар в спину». Киев уже оплатил поставку — 90 высокоточных винтовок Barrett M82 из США и 20 винтовок против беспилотников EDM4S-UA из Литвы.

Украинцы были удивлены и шокированы, когда получили отказ от наблюдательного совета агентства НАТО в первом квартале 2021 года, поскольку Германия наложила вето на поставки.

Киев пытался решить проблемы на рабочем уровне с немцами, но безуспешно: в конце мая он снова получил отказ, потому что Берлин вновь наложил вето.

Это произошло уже после того, как Россия весной 2021 года собрала войска возле украинской границы, подчёркивает немецкая газета. Это не помешало Берлину нанести Украине удар в спину, и, когда президент Владимир Зеленский поднял этот вопрос в августе во время визита Меркель в Киев, канцлер лишь холодно отмахнулась от него. Лишь незадолго до окончания срока своих полномочий правительство Меркель отказалось хотя бы от блокирования поставок винтовок против беспилотников, десять из которых, как надеются украинцы, вскоре будут им доставлены.

Это вскрывшееся «предательство» Германии теперь становится проблемой и для нового правительства под руководством канцлера Олафа Шольца. Как отмечается в статье, новость о вето Германии на поставки оружия через Агентство по поддержке и закупкам НАТО стало огромным шоком для украинского общества, потому что на кону стояло «символическое количество» винтовок, крайне необходимых для защиты Украины.

«С таким оружием невозможно отвоевать Донбасс или Крым», — сказал посол Украины в Берлине Андрей Мельник в беседе с журналистами.

Также он отметил, что считает «нелепым» тезис, выдвинутый в правительственных кругах Германии, о том, «что можно спровоцировать Россию, которая беспрецедентным развёртыванием войск вдоль нашей границы уже несколько недель откровенно угрожает оккупировать Украину и уничтожить нашу государственность».

Этот горький, непонятный отказ привёл к огромной потере доверия к Германии со стороны Киева, что также может иметь разрушительные последствия для посреднической роли Берлина в нормандском формате, считает Мельник.

Репутация Германии и без того уже пострадала из-за завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». Из-за открывшихся новых данных, изобличающих Германию, создаётся впечатление, что Берлин выступает на стороне России, а не Украины. В социальных сетях страны уже звучат призывы к бойкоту немецких товаров.

Утрата доверия, которую понесла Германия, теперь становится проблемой для правительства Шольца и угрожает подорвать авторитет Берлина на Украине — в то время, когда Россия якобы готовится к войне. «Именно перед лицом этой острой российской угрозы Украину бросают в беде», — досадует Мельник.

Он призывает новое правительство, наконец, отказаться от политики блокирования поставок оружия на Украину и срочно предоставить ей оборонительные вооружения.

По его словам, речь идёт, в первую очередь, о защите воздушного пространства Украины от российских бомбардировщиков и ракет, а побережья — от военных кораблей и десантных судов. Германия должна помочь укрепить обороноспособность Украины и повысить для России цену за возможное нападение, настаивает украинский посол.

Тем временем, сопредседатель партии зелёных и новый министр экономики Роберт Хабек выступал за поставки оружия на Украину ещё в мае, во время посещения линии соприкосновения в Донбассе. За это он подвергся значительной критике, в том числе со стороны собственной партии.

Но даже если критикующие Россию зелёные изменят свою позицию по этому вопросу, сомнительно, что СДПГ, которая поддерживает канцлера и в которую входят авторитетные апологеты России, захочет изменить курс по вопросу о поставках оружия Украине.

Перемены курса со стороны Германии сейчас, так или иначе, не предвидится.Тем не менее во время дискуссий по поводу дальнейших действий в отношении России на саммите ЕС на правительство Германии, вероятно, будет оказано значительное давление с целью убедить его взять на себя обязательство проводить более жёсткую политику в отношении Москвы, если Россия действительно вторгнется на территорию Украины.

Правительство США также настаивает на том, чтобы Берлин взял на себя обязательство не вводить в эксплуатацию «Северный поток — 2», если это произойдёт.