Бронированные авто: семью скандального Гогилашвили охраняет подразделение СБУ Альфа — Bihus.info

Семья бывшего заместителя главы МВД Александра Гогилашвили находится под охраной СБУ.

Об этом сообщает Bihus.info, ссылаясь на данные от спецслужб, информирует UAINFO.org.

В расследовании говорится о том, что съемочной группе удалось зафиксировать, как сына помощницы президента Марии Левченко и на то время заместителя главы МВД Гогилашвили привез в КВЦ Парковый автомобиль с номерами Службы безопасности Украины.

Издание уточняет, что речь идет о событиях 21 ноября 2021 года, когда в комплексе Парковый проходило заседание Слуги народа.

«В это время ко входу в комплекс подъехал автомобиль Chevrolet Suburban. Судя по толщине дверцы и оконным рамам, автомобиль бронирован.

Из автомобиля вышел мужчина, за ним — мальчик», — говорится в сообщении.

Мальчик уехал из Паркового уже на другом авто — Mazda 3.

Как указывают журналисты, эта машина зарегистрирована на Марию Левченко — секретаршу президента Владимира Зеленского и супругу в то время действующего заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили.

Александр Гогилашвили с сыном / Фото: Bihus.info

«А вот номерной знак автомобиля, который привез парня в Парковый, закреплен за автомобилем Volkswagen Transporter.

Партия таковых в 2019 году поступила на баланс СБУ», — говорится в расследовании.

В мужчине, вышедшем из машины перед парнем, источники Bihus.Info в правоохранительных органах опознали сотрудника спецподразделения Альфа СБУ.

На запрос журналистам в СБУ ответили следующим образом:

«В ответ на ваш запрос отмечаем, что информация, касающаяся лиц, которым при необходимости и при наличии соответствующих оснований предоставляется охрана, является конфиденциальной.

Отдельно обращаем ваше внимание на то, что СБУ действует исключительно в пределах и способом, определенным законодательством Украины.

Это касается деятельности по обеспечению безопасности охраняемых лиц и членов их семей, в том числе».

Кроме ответа СБУ, редакция также получила подтверждение от другого правоохранительного органа, что семье Гогилашвили предоставлена охрана Альфы.

Мария Левченко и Александр Гогилашвили не ответили на телефонные звонки и проигнорировали отправленные редакцией вопросы.

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Альфа СБУ может предоставлять охрану участникам уголовного производства. Этим иногда пользуются чиновники, которым не предусмотрена госохрана.

В таких случаях для получения охраны от одного из правоохранительных органов используется уголовное производство о якобы угрозе жизни.

Помощнику президента и заместителю министра по должности госохрана не предусмотрена.

Гогилашвили был уволен с поста заместителя министра внутренних дел решением Кабмина от 13 декабря.

Причиной стал инцидент на въезде в Краматорск, где его автомобиль был остановлен сотрудниками полиции.

В ответ на просьбу предъявить документы замглавы МВД возмутился, что правоохранитель его не узнал, в вязи с чем начал ему угрожать и дергать за рукав.

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После разгоревшегося скандала министр внутренних дел Денис Монастырский инициировал дисциплинарное расследование, а сам Гогилашвили извинился за «чрезмерную эмоциональность».

Уже на следующий день на инцидент с Гогилашвили отреагировал и Зеленский, который назвал поведение чиновника некорректным.