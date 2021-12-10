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Росія де-факто визнала, що в ОРДЛО керують її окупаційні адміністрації – Україна в ОБСЄ

  14   0 10.12.2021, 09:20 | Новости, Политика
Росія де-факто визнала, що в ОРДЛО керують її окупаційні адміністрації – Україна в ОБСЄ

Прийнявши ватажків збройних формувань в ОРДЛО до кремлівської партії "Єдина Росія", Москва фактично визнала, що окремими районами Донецької та Луганської областей керують її окупаційні адміністрації.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ.   

"Москва продовжує інкорпорувати окуповані території в російський політичний простір. Кілька днів тому партія "Єдина Росія" прийняла 100 нових членів з Донбасу, включаючи керівництво її окупаційної адміністрації", - заявив Цимбалюк.

Він наголосив, що це не лише черговий акт, спрямований проти суверенітету України та Мінських домовленостей. "Це також яскрава демонстрація, кого представляють окупаційні адміністрації - не населення окупованих територій, а владну російську політичну партію", - додав український дипломат.

Як повідомлялося, "Єдина Росія" вручила партійні квитки 100 мешканцям ОРДЛО, які раніше отримали російські паспорти.

Перед цим повідомлялося, що ця кремлівська партія готується прийняти до своїх лав представників окупаційних адміністрацій "ДНР" і "ЛНР".

Укрінформ

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