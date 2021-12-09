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Кирилл Сазонов: Путину можем подарить специальную губозакаточную машинку ручной работы из снарядной гильзы

  10   0 09.12.2021, 13:01 | Новости, Политика
Кирилл Сазонов: Путину можем подарить специальную губозакаточную машинку ручной работы из снарядной гильзы

"Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш говорит, что Кремль не заинтересован в полноценной работе Нормандского формата. Потому что в Нормандском формате нет ОРДЛО. А Москва очень хочет их видеть за столом переговоров, сама нацепив маскхалат миротворца. Совершенно правильно говорит, если кто до сих пор не понял смысл этой кремлевской "двухходовочки", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Кирилл Сазонов, информирует UAINFO.org

"Да, в Нормандском формате есть только реальные признанные государства. И Россия там очевидно в статусе агрессора. Никакие недореспублики типа "ДНР" или "ЛНР" не фигурируют в документах, министры иностранных дел и главы государств за стол переговоров этих непризнанных ребят не пустят. Что вполне логично. При этом РФ прилагает титанические усилия, чтобы провести ту самую "рокировку", с которой у нее не складывается все эти годы. То есть заставить Киев вести прямые переговоры с Донецком и Луганском, тем самым заставив нас признать их субъектность. А конфликт на Донбассе называть не российской агрессией, а "внутриукраинским конфликтом". Вот и все!

Именно поэтому все разумные переговорные инициативы Украины не находят понимания в Москве. Президент Зеленский предлагает собраться в Нормандском формате - Путин говорит, что не о чем пока говорить. Зеленский уже не первый раз предлагает прямые переговоры - Путин то отказывается, то как бы согласен... но при условии, что не будут обсуждать Крым и Донбасс. А что нам с ними еще обсуждать - погоду?!

Желание Кремля принудить Киев к прямым переговорам с ОРДЛО понятно. Тогда Москва действительно как бы уже не агрессор, а посредник. А стороны "внутриукраинского" по их трактовке конфликта - ведут переговоры. Значит, санкции нужно с РФ снимать с извинениями. И ни о каких выплатах за разрушенную инфраструктуру, разграбленные предприятия и жертвы со стороны Москвы речь не идет. Все будет компенсировать Украина - в том числе и по судебным искам жителей ОРДЛО. Если мы признаем этот конфликт внутренним - так и будет. Но мы его не признаем. А Путину можем подарить специальную губозакаточную машинку ручной работы из снарядной гильзы. Хенд мей! Стоит брать, пока мы не передумали...", - завершает политолог.

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