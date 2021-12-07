Доктор Комаровский сказал, планирует ли идти в президенты

Известный украинский доктор Евгений Комаровский заявил, что не планирует идти в политику и баллотироваться в президенты.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", пишет УНИАН.

"Я никуда не рвусь, упаси Бог. Мне задают вопросы - я умею на них отвечать понятным языком. Это моя главная миссия. И еще я умею задавать вопросы, на которые нужно давать ответы", - сказал он.

Говоря о возможном походе на президентские выборы, Комаровский подчеркнул, что не может быть политиком, потому что главная цель этой деятельности - власть.

"Для меня власть противна. Мне не нравится власть. Я этого не люблю. Моя власть дальше моей семьи никуда дальше не простирается. Я и в своей семье эту власть отдал бы, а они не хотят брать", - заверил врач.