Бутусов: После "Госпереворота". Венедиктова намекнула, что против предприятий из группы Рината Ахметова в прокуратуре насчитывается свыше 200 уголовных дел

"После «Госпереворота». Только что Ирина Венедиктова намекнула, что против предприятий из группы Рината Ахметова в прокуратуре насчитывается свыше 200 уголовных дел, а суммы убытков на миллиарды. Надо же, а пока Слуги ходили на каналы олигарха об этом почему-то не вспоминали, а тут оказывается, такой задел ждал своего часа. - 200 дел сразу, и вот как-то так случайно, решили пересчитать", - об єтом на своей страничке в Фейсбуке пишет журналист Юрий Бутусов, информирует UAINFO.org.

"Это уже новый уровень. Политическая борьба Слуг народа (при поддержке Коломойского) против Ахметова ранее велась на поле пресс-конференций, заявлений, были приняты и первые системные меры по ряду статей законопроекта 5600, по тарифам Укрзализныци, которые повысят собираемость налогов и выплат. Но вот впервые заявлено, что может быть начато какое-то движение по уголовным делам. Теперь посмотрим, угроза это или очередное приглашение к переговорам.

Для общества борьба власти и олигархов это хорошо в плане того, что тёплая ванна на всех крупнейших телеканалах, в которой власть плескалась более двух лет, пока не вернётся. А значит будет много интересных информационных сюжетов и больше открытости. Государство качало и ранее, но тогда уровень качки по теленакалам был почти незаметен. Рецепт деолигархазации очевиден - власть должна опираться на суды, институты, правовые решения, на антимонопольный комитет, а не на самолёт с Миндичем.

Что ж, посмотрим, какова теперь будет судьба дел по Ахметову - также будут лежать как по Коломойскому, или что-то получит ход. Надеюсь, понятийные решения в данном случае не сработают. Теперь будем смотреть с какой скоростью все эти дела пойдут в суды", - завершает Бутусов.