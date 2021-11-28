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Россия стремится провалить минские соглашения и "развязать себе руки", - Кулеба

  6   0 28.11.2021, 08:09 | Новости, Политика
Россия стремится провалить минские соглашения и "развязать себе руки", - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия стремится провалить минские договоренности. Москва хочет обеспечить себе свободу действий.

Об этом Дмитрий Кулеба сообщил в интервью немецкому изданию Zeit.

Он отметил, что Россия постоянно требует, чтобы Украина не нарушала минские договоренности, однако на самом деле Россия делает все, чтобы эти договоренности не приносили пользы.

"Я думаю, Россия была бы рада провалу соглашений, потому что он развязал бы ей руки и дал большую свободу действий. Но мы не хотим предоставлять им такую ​​роскошь", - заявил Кулеба.

Он отметил, что "существует только одна альтернатива дипломатии: война. А Украина не стремится к войне".

"К сожалению, некоторые государства следуют российскому нарративу о том, что Украину не нужно вооружать, потому что это якобы может побуждать нас к военному удару", - сказал министр.

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