Путин одержим Украиной и будет мстить – The Spectator

Послание Владимира Путина было таким же четким и знакомым, как и выбранная им методика действий. Кремль начал очередное масштабное наращивание войск вдоль границы с Украиной.

В чем причина? В возмездии: в октябре президент Владимир Зеленский отправился в Вашингтон, чтобы вновь попросить принять Украину в состав НАТО.

Столь мощная демонстрация силы — уже вторая в этом году — вынудила госсекретаря США Энтони Блинкена предупредить европейских союзников о том, что Россия проявляет опасные признаки подготовки к вторжению на территорию своего более слабого южного соседа.

Об этом говорится в статье издания The Spectator, информирует UAINFO.org.

«Нас беспокоит, что Россия может совершить серьезную ошибку, попытавшись повторить то, что она сделала в 2014 году, когда она сосредоточила силы вдоль границы [с Украиной] и вторглась на суверенную украинскую территорию, ложно утверждая при этом, что ее спровоцировали, — сказал Блинкен журналистам в пятницу. — У нас нет ясности в вопросе намерений Москвы, но ее тактика нам знакома».

В пятницу, 12 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия «ни для кого не представляет угрозы», и обвинил страны НАТО в провокационных действиях. Однако спутниковые снимки говорят о другом. Россия организовала масштабную переброску сухопутных войск, бронетехники, танков и самоходной артиллерии к городу Ельня, который находится недалеко от границы России с Белоруссией и Украиной.

В прошлый раз, когда Путин осуществил такой же маневр в марте, его очевидным намерением было отправить новой администрации Байдена четкий сигнал о том, что Кремль не потерпит западного вмешательства в дела Украины — и, что еще важнее, его позицию нельзя игнорировать.

Во время своей предвыборной кампании Байден пообещал заставить Россию заплатить за ее злодеяния, такие как предполагаемое вмешательство в американские президентские выборы в 2016 и 2020 годах, покушение на оппозиционного политика Алексея Навального и кибератаки на американскую стратегическую инфраструктуру.

После нескольких недель громких возмущений со стороны западных столиц Путин отвел войска. Однако весенняя порция бряцания оружием, похоже, принесла свои плоды. В июне в Женеве произошла встреча, которой он так жаждал: саммит с Байденом. Президент США с неохотой отказался от введения запланированных санкций против практически достроенного газопровода «Северный поток — 2» на фоне дефицита энергоресурсов в Европе.

Почему же Путин выбрал именно этот момент, чтобы снова продемонстрировать свою силу? Одной из непосредственных причин является обостряющийся миграционный кризис на польско-белорусской границе. Варшава направила войска, чтобы противостоять тысячам мигрантов, которых союзник Путина Александр Лукашенко открыто поощряет в их попытках пересечь границу Евросоюза. Хотя премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Mateusz Morawiecki) на этой неделе обвинил Путина в «организации» кризиса, неясно, от кого исходила идея превратить мигрантов в оружие (подобно тому, как это делала Турция последние несколько лет): от Кремля или от Лукашенко.

Ясно одно: Путин послал четкий сигнал о своей готовности поддержать белорусский режим: он направил два стратегических бомбардировщика патрулировать воздушное пространство Белоруссии.

Тем не менее, более вероятной причиной очередной демонстрации силы является сочетание двух факторов. Во-первых, визит Зеленского в Вашингтон и намерение США усилить военную поддержку Украины разгневали Кремль. Во-вторых, укрепилась уверенность Москвы в своих силах. Решение администрации Байдена отказаться от введения санкций в отношении «Северного потока — 2» стало для Путина важной стратегической победой — не только потому, что оно ознаменовало собой усиление энергетической зависимости Евросоюза от России, но и потому, что вызвало недовольство в отношениях между Евросоюзом, Киевом и Вашингтоном.

Резкий скачок цен на природный газ показал, насколько сильно Европа нуждается в российских энергоносителях теперь, когда она пытается ликвидировать угольные электростанции, чтобы достичь поставленных целей в области борьбы с изменением климата.

Внутри России сентябрьские парламентские выборы вернули правящей прокремлевской партии крайне важное конституционное большинство в Государственной Думе. Новая волна политических репрессий, развернутых летом, в сущности, сокрушила политическую организацию Алексея Навального, которая еще в прошлом году выглядела настолько сильно, что, казалось, могла представлять серьезную угрозу для политической гегемонии Кремля. Сейчас Навальный находится в тюрьме, и его сторонники подвергаются чрезвычайно серьезному давлению.

Нобелевская премия мира досталась российскому репортеру, а не заключенному в тюрьму Навальному, что избавило Москву от неудобств на международной арене. Кроме того, Кремль ограничил открытый доступ к интернету внутри России, заставив компании Google и Apple соблюдать российские законы. В целом, как пишут Юджин Румер и Эндрю Вайс из Фонда Карнеги за международный мир, «несмотря на расхожее мнение о последствиях пандемии и внутриполитических потрясениях, 2021 год на самом деле стал для Владимира Путина довольно удачным».

Единственное, что действительно пошло не так, это то, что Кремлю не удалось ограничить поддержку, оказываемую Соединенными Штатами Украине, которая сейчас является одним из крупнейших в мире бенефициаров американской военной помощи. В сентябре Байден подтвердил новый пакет помощи Украине на сумму 60 миллионов долларов, который включает в себя противотанковые системы «Джавелин» и является частью тех 2,5 миллиарда долларов, которые Соединенные Штаты выделили на оборону Украины с 2014 года.

«Президент Зеленский и Украина получили от нынешней администрации столько же — если не больше — внимания, сколько любая другая европейская страна», — сказал в то время высокопоставленный чиновник администрации Байдена. Возможности Украины в области разведки, защиты киберпространства и борьбы с политической подрывной деятельностью существенно выросли также благодаря щедрой помощи Великобритании и других западных стран. Даже Турция, которая периодически называет себя союзницей России, предоставила Украине ударные беспилотные летательные аппараты.

Тем не менее, есть одна серьезная проблема, которую Зеленский так и не смог решить. Он не смог добиться сдвига в вопросе о вступлении Украины в НАТО, поскольку Байден решительно отклоняет его просьбы. Вступление в НАТО требует от кандидатов выполнения массы сложных условий, таких как реформы правовой системы, модернизация оборонного сектора, прозрачная и стабильная экономика, а также, важнее всего, отсутствие каких-либо замороженных конфликтов. В 2014 году Украина уступила Крым России, а ее восточные области остаются под контролем поддерживаемых Россией сепаратистов.

Тем не менее, хотя шансы Украины на вступление в НАТО малы, Путин и его ближайшее окружение продолжают демонстрировать одержимость делами соседней страны. В июле Путин опубликовал длинный трактат, в котором заявил, что Украина не является и никогда не была независимым государством, что Украина — неотъемлемая часть России, что она не обладает отчетливой этнической идентичностью, культурой, религией и языком. Путин подчеркнул, что Украина процветала, только когда была частью России, и страдала, когда не была таковой, и что независимость Украины всегда поощряли и спонсировали враги России. Это было эссе, с помощью которого Путин попытался обосновать вмешательство своей страны в дела Украины.

Несомненно, полномасштабное вторжение на Украину нанесет Путину серьезный ущерб, спровоцировав жесткий экономический и, возможно, военный ответ со стороны НАТО. Но, как показали опрометчивые решения, принятые Путиным в 2014 году, он не всегда бывает хладнокровным, расчетливым стратегом, каким его воображает Запад. Его мировоззрение — по крайней мере если судить по эссе и выступлениям — пропитано паранойей и боязнью оказаться в окружении. Оно основано на совершенно ложных предпосылках касательно природы украинской государственности и национальной идентичности. Добавьте сюда сильную и дорогостоящую новую армию, и полное отсутствие системы сдержек и противовесов личной власти Путина, и вы получите опасно нестабильное сочетание.