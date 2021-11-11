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Хартія стратегічного партнерства підтверджує прихильність США суверенітету України – Блінкен

  3   0 11.11.2021, 10:00 | Новости, Политика
Хартія стратегічного партнерства підтверджує прихильність США суверенітету України – Блінкен

Нова Хартія стратегічного партнерства Україна - США, підписана міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та державним секретарем США Ентоні Блінкеном, підтверджує непохитну прихильність Сполучених Штатів суверенітету і територіальній цілісності Україні.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив Блінкен на пресбрифінгу після підписання Хартії.

«Вона відображає незмінну прихильність наших країн просуванню взаємних пріоритетів, викладених у спільній заяві Президента Байдена і Президента Зеленського від 1 вересня, і окреслює ключові галузі співпраці, зокрема безпеку, верховенство закону та економічні перетворення», - сказав Блінкен.

«Ще одна ключова тема» для стратегічних партнерських відносин - «це постійні та амбітні зусилля України щодо зміцнення демократії та боротьби з корупцією», додав він.

За його словами, є потужні сили як всередині, так і за межами України, які «роблять все можливе, щоб підірвати ці зусилля з реформування і поставити свої вузькі інтереси вище інтересів українців».

Блінкен зауважив, що США схвально оцінюють «важливі кроки» України, як «наприклад, завершення роботи над законом про Національне антикорупційне бюро». «Хоча багато чого ще належить зробити», - додав він. Тому Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати життєво важливі зусилля уряду України щодо реформ, громадянське суспільство, а також євроатлантичні устремління України. 

Стратегічне партнерство передбачає конкретні кроки з досягненню цих цілей, зазначив Блінкен.

Сторони також обговорювали шляхи гарантії безпеки енергопостачання України, що передбачає надання нової фінансової підтримки, диверсифікацію енергоресурсів, роботу з ключовими союзниками і партнерами «для залучення всіх наявних важелів і тиску для продовження угоди про транзит російського газу», а також підтримку зусиль України з підключення її електричної мережі до європейської.

Активізація стратегічного партнерства - це лише один із багатьох способів зміцнення партнерства між Україною і США, окреслений на більш тісну співпрацю в найближчі місяці й роки, зауважив Блінкен.

«І ми з нетерпінням чекаємо, коли прогрес, якого ми досягли сьогодні, буде реалізований, і ми розвиватимемо партнерство, яке має велике значення для обох наших країн», - підкреслив держсекретар.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 10 листопада, в Вашингтоні відбулося засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США, яке пройшло під головуванням міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби й Державного секретаря США Ентоні Блінкена.

Кулеба й Блінкен підписали Хартію стратегічного партнерства Україна-США, яка визначає основні напрями двосторонніх відносин у ключових сферах на десятиліття вперед.

"Вечірні Вісті"

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