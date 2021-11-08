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"Слуга народа" обречена. МФО "Розумна політика" – первое детище Зеленского, которое он буквально создал своими руками, – нардеп

  11   0 08.11.2021, 12:05 | Новости, Политика
"Слуга народа" обречена. МФО "Розумна політика" – первое детище Зеленского, которое он буквально создал своими руками, – нардеп

"Лучше всего труды Зеленского видны в том, как от него бегут депутаты. Считаю, что 25 человек в списке Разумкова - это только начало, потому что выводы из этого Банковая точно не сделает. Разве что выгонит из фракции еще десяток человек, будто это чем-то поможет", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет народный депутат Алексей Гончаренко.

"Политика строится на умении договариваться и находить компромисс. Депутат представляет в Верховной Раде не самого себя, а свой народ, своего избирателя. Потому обязан учитывать интересы людей, даже идя на конфликт.

Но офисно-президентская республика поставила лояльность депутатов выше их патриотизма и профессионализма. Из фракции изгоняли не насильника Иванисова и не любителей погонять под чем-то - оттуда уходили люди, из-за которых СН хотя бы издалека напоминала партию.

Запустив этот маховик политических репрессий, Зеленский поставил себя перед простым выбором. Теперь ему придется или выгонять всех непокорных депутатов до единого, или терпеть и сидеть молча. Первое в конце концов приведет к настоящей потере монобольшинства, которое и так существует лишь на бумаге. Второе продлит политическую карьеру Зеленского хотя бы ненадолго.

Я бы советовал Владимиру Александровичу выключить маховик и заняться делом. В его фракции все еще хватает депутатов, чтобы решать проблемы простых украинцев. Вовремя вводить меры по борьбе с пандемией, разбираться с отопительным сезоном.

«Вовремя» у президента получается только скандалы устраивать и газ Коломойскому отдавать. Значит, он сделал свой выбор. Повторюсь, цифра 25 действительно становится роковой для Зеленского - но виноват в этом только он сам", - завершает нардеп.

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